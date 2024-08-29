Formovie Cinema Edge это доступный 4K лазерный проектор с ультракоротким фокусным расстоянием, яркостью 1900 люмен и диагональю проекции до 150 дюймов.

Formovie представила новый лазерный 4K UST-проектор Cinema Edge. Эта модель, предлагающая отличное качество изображения и звука по привлекательной цене, обещает стать хитом среди киноманов.

Cinema Edge, подобно своему старшему брату Formovie Theater, использует технологию ультракороткого фокусного расстояния с соотношением 0,23:1, что позволяет проецировать изображение диагональю до 150 дюймов с минимального расстояния.

Несмотря на ряд общих черт, Cinema Edge отличается от Theater по нескольким ключевым параметрам.

Вместо тройного лазерного источника света ALPD, используемого в Theater, Cinema Edge оснащен синим фосфорным лазером ALPD. Это позволило снизить стоимость проектора, сохранив при этом высокую яркость изображения – до 1900 люмен по стандарту ISO.

Cinema Edge поддерживает HDR10 и HLG, в то время как Theater может похвастаться поддержкой Dolby Vision и HDR10+. Цветовой охват Cinema Edge составляет 110% цветового пространства Rec.709, что немного меньше, чем 107% охвата BT.2020 у Theater.

За звук отвечают два динамика Bowers & Wilkins мощностью 15 Вт с поддержкой Dolby Audio и DTS-HD. Низкий уровень шума (менее 32 дБ) гарантирует комфортный просмотр без отвлекающих факторов.

Cinema Edge работает под управлением Google TV, предоставляя доступ к огромной библиотеке фильмов, сериалов, игр и приложений. Технология сглаживания движения MEMC обеспечивает плавность динамичных сцен, а модуль Wi-Fi 6 гарантирует стабильное подключение к сети.

Formovie Cinema Edge уже доступен по цене $2499/€2499 (примерно 25 000 рублей), что делает его доступной альтернативой Formovie Theater.