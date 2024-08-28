Decathlon представляет Van Rysel E-EDR CF - лёгкий шоссейный электровелосипед с карбоновой рамой, двигателем Mahle X20 и запасом хода до 200 км.

Decathlon готовится к выпуску нового электровелосипеда Van Rysel E-EDR CF.

Модель, уже замеченная в каталоге ранее в этом году, засветилась на сайтах Decathlon в нескольких европейских странах, подогревая интерес публики.

Van Rysel E-EDR CF выделяется легкостью, которая достигается за счет использования карбоновой рамы и вилки, а также сверхлегкого двигателя Mahle X20 с крутящим моментом 55 Нм.

В результате, вес велосипеда составляет всего 12 кг, что делает его значительно легче, чем, например, модель Van Rysel E-EDR AF с алюминиевой рамой (14 кг).

Аккумулятор емкостью 350 Вт·ч обеспечивает запас хода до 150 км на одном заряде.

Также предусмотрена возможность установки дополнительного аккумулятора на 171 Вт·ч, увеличивающего запас хода до впечатляющих 200 км.

Помимо легкости и внушительного запаса хода, Van Rysel E-EDR CF может похвастаться высококлассными компонентами: электронной трансмиссией Shimano 105 Di2 2x12S, гидравлическими дисковыми тормозами Shimano 105 и шинами Hutchinson Fusion 5 Performance 700x28.

Поддержка Bluetooth и ANT+ обеспечивает удобное подключение к велокомпьютерам и другим устройствам.

Decathlon пока не объявила официальную дату старта продаж Van Rysel E-EDR CF, но, судя по появлению модели на сайтах компании, релиз не за горами.

Цена на Van Rysel E-EDR CF в Европе составит около €4500 (примерно 450 000 рублей), что ставит его в один ряд с другими высококлассными шоссейными электровелосипедами.