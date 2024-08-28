Amazfit T-Rex 3 засветились на сайте сингапурского ритейлера, раскрывая стильный дизайн, 1,5-дюймовый AMOLED-экран с яркостью 2000 нит и аккумулятор на 700 мАч с автономностью до 21 дня.

Похоже, что завеса тайны над новыми смарт-часами Amazfit T-Rex 3 приоткрылась раньше времени благодаря утечке информации от ритейлера в Сингапуре.





Одной из главных новинок стал увеличенный 1,5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 480 x 480 пикселей.

По заявлению ритейлера, яркость экрана достигает впечатляющих 2000 нит, что вдвое превышает показатели предыдущих моделей, обеспечивая отличную читаемость даже при ярком солнечном свете.

Для обеспечения длительной работы возросшей яркости Amazfit оснастила T-Rex 3 аккумулятором емкостью 700 мАч. Это позволило увеличить время автономной работы до 21 дня при типичном использовании, что на один день больше, чем у T-Rex Ultra.

T-Rex 3 сохранили свою спортивную направленность, предлагая пользователям 170 спортивных режимов для отслеживания самых разнообразных активностей.

Как и предыдущие модели, T-Rex 3 умеют отслеживать частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, а также оснащены модулем GPS для точного отслеживания местоположения.

Среди новых функций стоит отметить появление голосового помощника Zepp Flow AI, который позволит управлять часами с помощью голоса пользователя, и ночного режима Night Display, меняющего цветовую гамму экрана для комфортного использования в темное время суток.

К сожалению, в отличие от T-Rex Ultra, новая модель лишилась водонепроницаемости, позволявшей использовать часы для дайвинга.

Цена Amazfit T-Rex 3, согласно информации на Shopee, составит $275 (примерно 25 000 рублей).

Официальная дата запуска пока остается неизвестной, но, учитывая утечку информации, анонс может состояться уже в ближайшее время.