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Zerox852
Раскрыты дизайн и характеристики Realme GT 7 Pro
Realme GT 7 Pro, ожидаемый флагман, обещает стать мощным смартфоном с новым дизайном, 6.78-дюймовым изогнутым экраном 1.5K, чипсетом Snapdragon 8 Gen 4, 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти.

Realme, известный производитель смартфонов, готовится к выпуску нового флагманского устройства – Realme GT 7 Pro.

Хотя официальных данных о смартфоне пока нет, просочившиеся рендеры, появившиеся на Weibo, позволяют увидеть, что ждет нас от этого мощного гаджета.

Ожидается, что Realme GT 7 Pro получит новый, стильный дизайн задней панели, который кардинально отличается от дизайна своего предшественника – Realme GT 5 Pro. Вместо массивного круглого модуля камеры, который был характерен для GT 5 Pro, Realme GT 7 Pro будет оснащен квадратным блоком камеры, подобным тому, что используется в Realme GT 6 (китайский вариант). Остальная часть задней панели выглядит минималистично и элегантно, с логотипом «realme», расположенным вертикально в нижней левой части устройства.

По слухам, Realme GT 7 Pro будет оснащен 6,78-дюймовым дисплеем BOE X2 LTPO с разрешением 1,5K, который может похвастаться микроизогнутым дизайном со всех четырех сторон. Устройство, вероятно, будет оснащено ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, встроенным в экран.

Также ожидается, что телефон будет работать на базе операционной системы Android 15. Realme GT 7 Pro, вероятно, получит рейтинг IP68/69 защиты от воды и пыли.

Сердцем Realme GT 7 Pro станет мощный чипсет Snapdragon 8 Gen 4. В сочетании с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти, Realme GT 7 Pro станет настоящим флагманом в мире мобильных игр и мультимедиа.

Ожидается, что аккумулятор будет иметь емкость более 6000 мАч, поддерживая быструю зарядку 100 Вт.

По слухам, на задней панели Realme GT 7 Pro будет установлена камера с 50-мегапиксельным основным датчиком, сверхширокоугольным объективом и перископическим телеобъективом Sony LYT-600 3x. Ожидается, что система камеры будет поддерживать 10-кратный гибридный зум и до 120-кратный цифровой зум.

Информация о фронтальной камере GT 7 Pro пока отсутствует, но, вероятно, она также получит значительные улучшения по сравнению с предшественниками.

По слухам, Realme GT 7 Pro будет запущен в Китае в период с октября по ноябрь.

#смартфон #смартфон 2024 #snapdragon 8 gen 4 #realme gt 7 pro
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