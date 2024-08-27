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Zerox852
Инсайдеры опубликовали изображение смартфона Moto G Stylus (2025)
Moto G Stylus (2025) - это ожидаемый бюджетный смартфон со стилусом, который обещает улучшенный дизайн с глянцевой задней панелью.

Motorola готовится к обновлению линейки Moto G Stylus, представляя Moto G Stylus (2025).

Хотя официального подтверждения от Motorola пока не поступало, просочившиеся пресс-рендеры, опубликованные MySmartPrice, позволяют увидеть, чего ждать от этого бюджетного смартфона.

Новый Moto G Stylus (2025) с кодовым названием XT251V сохранит узнаваемый дизайн своего предшественника, но с некоторыми изменениями. Ожидается, что модель 2025 года получит глянцевую отделку задней панели, в отличие от текстурированной поверхности из искусственной кожи, примененной в модели 2024 года.

Остальные ключевые особенности, такие как перфорированный дисплей на передней панели, двойная камера на задней панели и слот для стилуса в нижней части устройства, вероятно, останутся неизменными.

Motorola, как известно, стремится к постоянному совершенствованию своих устройств, поэтому мы можем ожидать улучшений в технических характеристиках по сравнению с предыдущей моделью.

Для сравнения Moto G Stylus 5G (2024) оснащен 6,7-дюймовым дисплеем Full HD+ pOLED с частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1200 нит и частотой дискретизации касания 240 Гц. Встроенный стилус размещается в слоте в нижней части устройства.

Система камер включает в себя 50-мегапиксельную основную камеру с оптической стабилизацией изображения (OIS) и 13-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру с углом обзора 120, которая также поддерживает макросъемку. Фронтальная камера имеет разрешение 32 МП, позволяя создавать качественные селфи и видеозвонки.

Задняя камера записывает видео Full HD со скоростью 60 кадров в секунду с возможностью замедленной съемки со скоростью 120 кадров в секунду, а фронтальная камера предлагает режим двойной съемки для одновременной съемки с обеих камер.

Moto G Stylus 5G (2024) работает на базе процессора Snapdragon 6 Gen 1 5G SoC. Смартфон поддерживает связь 5G и поставляется с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, расширяемой до 2 ТБ с помощью карты microSD.

Он также имеет два стереодинамика с Dolby Atmos, аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 30 Вт и беспроводной зарядки 15 Вт, порт USB Type-C (USB 2.0), аудиоразъем 3,5 мм, сканер отпечатков пальцев на дисплее, Bluetooth 5.1, двухдиапазонный WiFi и работает на базе операционной системы Android 14.

#смартфон #смартфон 2025
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