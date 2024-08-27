Zebronics ZEB PixaPlay 54 - это доступный смарт-проектор, предлагающий высокое качество изображения, компактный дизайн и широкий набор функций. Он оснащен яркой светодиодной лампой мощностью светового потока 3800 люмен, поддерживает разрешение 1080p и имеет максимальный размер проекции 140 дюймов.

Zebronics, известный своим широким ассортиментом доступных электронных устройств, продолжает укреплять свои позиции на рынке, расширяя свой ассортимент инновационными продуктами.

Последней новинкой от Zebronics стал смарт-проектор ZEB PixaPlay 54 1080p Smart LED Projector, который обещает стать идеальным решением для создания домашнего кинотеатра без больших затрат.

ZEB PixaPlay 54 оснащен яркой светодиодной лампой мощностью 3800 люмен, которая обеспечивает живые цвета, четкую картинку и реалистичную цветопередачу. Проектор поддерживает разрешение 1080p, а максимальный размер проекции достигает 140 дюймов, превращая любую комнату в настоящий кинотеатр.

Благодаря своим небольшим размерам и легкости ZEB PixaPlay 54 можно легко переносить с места на место, создавая домашний кинотеатр где угодно и когда угодно.

Zebronics ZEB PixaPlay 54 также оснащен мощным четырехъядерным процессором, обеспечивающим плавную работу пользовательского интерфейса и быстрое реагирование на ваши команды. Проектор поддерживает различные приложения, включая возможность трансляции экрана с помощью Miracast и iOS, что позволяет с легкостью транслировать контент с вашего смартфона или планшета.

ZEB PixaPlay 54 обладает широкими возможностями подключения, включая Bluetooth 5.1, HDMI, USB, двухдиапазонный WiFi и выход AUX, что обеспечивает совместимость с различными устройствами. Проектор также имеет встроенные динамики, которые обеспечивают достойное звучание, но вы можете подключить внешние динамики через Bluetooth для более мощного и глубокого звука.

Среди других преимуществ – регулируемый объектив, позволяющий точно настроить изображение, и прилагаемый пульт дистанционного управления.

ZEB PixaPlay 54 доступен в розничных магазинах Индии по цене 10 999 индийских рупий (примерно 12 000 рублей).