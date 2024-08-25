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Zerox852
Realme представила новый бюджетный смартфон Note 60 с процессором Unisoc T612
Realme Note 60 это бюджетный смартфон с 6,74-дюймовым IPS LCD дисплеем с 90 Гц, защитой IP64, 32 Мп основной камерой и аккумулятором 5000 мАч.

Realme представила в Индонезии нового представителя бюджетного сегмента — Realme Note 60. Хотя официальный анонс еще не состоялся, информация о новом смартфоне уже просочилась в сеть благодаря листингам местных ритейлеров в социальных сетях.

Realme Note 60 является прямым наследником Realme Note 50, но, как и ожидалось, получил ряд улучшений, которые делают его более привлекательным для покупателей, ищущих доступный и функциональный смартфон.

Одним из ключевых изменений стал 6,74-дюймовый IPS LCD дисплей с разрешением HD+, который получил частоту обновления 90 Гц. Это обеспечивает более плавную прокрутку и анимацию, повышая комфорт использования устройства.

Особое внимание стоит обратить на функцию "rainwater smart touch", которая делает использование смартфона удобным даже мокрыми пальцами. Это важное дополнение для тех, кто активно использует телефон в различных условиях, включая дождливую погоду.

Realme Note 60 также получил защиту от пыли и воды по стандарту IP64, что делает его устойчивым к внешним воздействиям.

Дизайн задней панели был переработан, получив новый модуль камеры, в котором теперь размещен основной датчик с разрешением 32 Мп с 10-кратным цифровым зумом. Это заметное улучшение по сравнению с 13-мегапиксельной камерой у предшественника. Второстепенный датчик, по-прежнему, пока не раскрыт.

Несмотря на свою бюджетную позицию, Realme Note 60 выделяется среди конкурентов благодаря металлической рамке, что придает устройству премиальный вид и улучшает тактильные ощущения при использовании.

Под капотом смартфона работает чипсет Unisoc T612, который обеспечивает стабильную работу в повседневном использовании. Он работает в паре с 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти, а также с 64 ГБ или 128 ГБ встроенной памяти, предоставляя пользователю достаточно места для хранения данных.

За питание устройства отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч, который обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Однако скорость зарядки ограничена 10 Вт, что может стать небольшим минусом для некоторых пользователей.

Для безопасности смартфон оснащен боковым сканером отпечатков пальцев, а разблокировка по лицу осуществляется фронтальной камерой с разрешением 5 Мп.

Realme Note 60 доступен для покупки в Индонезии по цене 1 399 000 рупий (примерно 8 000 рублей) за базовую модель 4/64 ГБ и 1 599 000 рупий (примерно 9 000 рублей) за модель 6/128 ГБ.

#смартфон #смартфон 2024 #бюджетный смартфон #realme note 60 #unisoc t612
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Смартфон Realme Note 60 получил чип Unisoc T612, до 6 ГБ ОЗУ и уже продаётся в Азии по цене от $90
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