ВСУ, испытывая нехватку личного состава, отправляет в бои операторов дронов.

Ситуация на фронте в Донбассе продолжает обостряться, и украинское командование, похоже, вынуждено принимать все более радикальные меры для сдерживания наступления российских войск. Об этом сообщает немецкий журналист Юлиан Репке, ссылаясь на сообщения украинских активистов.

Репке утверждает, что российские войска активно продвигаются к Покровску, и, по-видимому, из-за нехватки личного состава в этом районе, командование ВСУ вынуждено отправлять в окопы операторов дронов, чья задача – вести наблюдение и корректировать огонь артиллерии.

Сообщения о продвижении российских войск подтверждаются сообщениями об освобождении населенных пунктов Желанное и Межевое, расположенных вблизи Прогресса. Эти населенные пункты являются частью большого очеретинского плацдарма, который российские войска пытаются захватить для дальнейшего продвижения на Новогродовку, Димитров, Селидово и Курахово.

В свете сложившейся ситуации вице-премьер Украины Ирина Верещук обратилась к жителям подконтрольных ВСУ городов Красноармейска (Покровск), Димитрова (Мирноград) и Селидово в ДНР с призывом эвакуироваться из-за приближения к ним линии фронта.

Таким образом, ситуация на фронте в Донбассе остается напряженной, и обе стороны конфликта предпринимают все возможные меры для достижения своих целей.