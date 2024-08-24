Hyundai обновил свой популярный 7-местный кроссовер Alcazar, добавив ему современный дизайн, вдохновленный Santa Fe, и сохранив при этом мощные двигатели.

Hyundai, известный своим широким спектром автомобилей, от компактных хэтчбеков до просторных внедорожников, представляет обновленную версию своего популярного кроссовера Alcazar, "старшего брата" Hyundai Creta.

Alcazar, который изначально был разработан для индийского рынка, получил значительные изменения в дизайне, которые придают ему более современный и спортивный вид.

Ключевым элементом обновления стала новая передняя часть, вдохновленная дизайном новейшего Hyundai Santa Fe пятого поколения. Обновленный Alcazar получил современные фары с изящным дизайном, новый бампер с интегрированными воздухозаборниками и измененную решетку радиатора.

Эти изменения придают автомобилю более агрессивный и динамичный облик, подчеркивая его спортивный характер.

Задняя часть автомобиля также получила обновление, которое включает в себя новые задние фонари с измененным дизайном и колесные диски с новым рисунком.

В салоне ожидаются незначительные изменения, но основные характеристики интерьера, включая просторную кабину, удобные сиденья и функциональную приборную панель, сохранятся.

Alcazar, как и прежде, будет предлагаться в вариантах с шестью и семью местами, что делает его идеальным автомобилем для семейных поездок.

Под капотом Alcazar сохраняет свою мощную силовую установку, состоящую из 1,5-литрового бензинового турбомотора мощностью 160 л.с. и 1,5-литрового турбодизеля мощностью 115 л.с.

Первый двигатель может быть соединен с механической или роботизированной коробкой передач, а второй - с механической или 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

К сожалению, полного привода у Alcazar по-прежнему нет.

Новый Hyundai Alcazar поступит в продажу в сентябре этого года. Цены пока не объявлены, но ожидается, что они будут сопоставимы с ценами конкурентов.