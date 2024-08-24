Anker обновил свой портативный лазерный проектор Nebula Capsule 3, добавив Google TV. Теперь есть возможность использовать Chromecast, голосовые команды Google Assistant и доступ к огромной библиотеке приложений.

Anker представил обновленную версию своего популярного портативного лазерного проектора Nebula Capsule 3. Новая модель получила современную операционную систему Google TV, которая значительно расширяет функциональность устройства.

Anker Nebula Capsule 3 Laser был выпущен в 2022 году и сразу же завоевал популярность благодаря своим компактным размерам и возможности использования на открытом воздухе. Однако Anker решил усовершенствовать устройство, заменив Android TV 11 на Google TV.

Обновление до Google TV дарит пользователям доступ к широкому спектру функций и возможностей, которые были недоступны в предыдущей версии. Теперь можно использовать Chromecast для беспроводной трансляции контента с других устройств, управлять проектором с помощью голосовых команд Google Assistant и получать доступ к огромной библиотеке приложений.

Важно отметить, что обновление до Google TV не распространяется на более старые модели Nebula Capsule 3. Обновленная версия сохранила все основные характеристики своего предшественника.

Проектор по-прежнему обладает яркостью 300 ANSI люмен, разрешением 1080p и встроенным аккумулятором, который обеспечивает до 2,5 часов автономной работы.

Обновленный Anker Nebula Capsule 3 Laser уже доступен и в официальном магазине Anker по цене $749,99 (примерно 68 000 рублей). Новая модель также появилась в некоторых европейских странах, таких как Великобритания и Нидерланды, по цене £749,99 и €799,99 соответственно. На данный момент неизвестно о доступности новинки на других рынках.