Anker представил обновленную версию своего популярного портативного лазерного проектора Nebula Capsule 3. Новая модель получила современную операционную систему Google TV, которая значительно расширяет функциональность устройства.
Anker Nebula Capsule 3 Laser был выпущен в 2022 году и сразу же завоевал популярность благодаря своим компактным размерам и возможности использования на открытом воздухе. Однако Anker решил усовершенствовать устройство, заменив Android TV 11 на Google TV.
Обновление до Google TV дарит пользователям доступ к широкому спектру функций и возможностей, которые были недоступны в предыдущей версии. Теперь можно использовать Chromecast для беспроводной трансляции контента с других устройств, управлять проектором с помощью голосовых команд Google Assistant и получать доступ к огромной библиотеке приложений.
Важно отметить, что обновление до Google TV не распространяется на более старые модели Nebula Capsule 3. Обновленная версия сохранила все основные характеристики своего предшественника.
Проектор по-прежнему обладает яркостью 300 ANSI люмен, разрешением 1080p и встроенным аккумулятором, который обеспечивает до 2,5 часов автономной работы.
Обновленный Anker Nebula Capsule 3 Laser уже доступен и в официальном магазине Anker по цене $749,99 (примерно 68 000 рублей). Новая модель также появилась в некоторых европейских странах, таких как Великобритания и Нидерланды, по цене £749,99 и €799,99 соответственно. На данный момент неизвестно о доступности новинки на других рынках.