От мечты за 1,5 млн до суровой реальности за 2,1 млн.

Российский автомобильный рынок лихорадит, и под удар попадают прежде всего доступные модели. Яркий пример – Kia Pegas, бюджетный седан, который еще недавно манил покупателей привлекательной ценой и автоматической коробкой передач. Казалось, вот он – идеальный вариант для тех, кому нужен простой и надежный транспорт. Но, как оказалось, сказка длилась недолго: цены на Pegas взлетели, оставив позади лишь горькое послевкусие несбывшихся надежд.

В начале 2023 года покупка Kia Pegas с "автоматом" за 1,5 млн рублей была вполне реальной. Однако за считанные месяцы ценовой маятник качнулся в другую сторону, и сегодня дилеры просят за этот же автомобиль уже 2,1 млн рублей. Да, были кратковременные периоды снижения цены, как, например, в июне, когда Pegas можно было приобрести за 1,5 млн. Но это было лишь затишьем перед бурей: рост цен возобновился с новой силой.

Любопытно, что Kia Pegas официально представлен в России только в одной комплектации. Создается иллюзия прозрачности: нет дополнительных опций – нет оснований для завышения цен. Но дилеры нашли лазейку, объясняя скачки стоимости окончанием поставок мифических "базовых" версий.

По большому счету, Kia Pegas остался прежним: 1,4-литровый атмосферный двигатель мощностью 95 л.с., четырехступенчатый "автомат", проверенная временем конструкция. Но на фоне растущих цен и дефицита автомобилей даже эти скромные характеристики кажутся ценным активом.

Kia Pegas – лишь один из многих примеров того, как меняется российский автомобильный рынок. Доступность постепенно уходит в прошлое, уступая место высокой стоимости и ограниченному выбору. Покупателям приходится адаптироваться к новой реальности, а нам остается лишь наблюдать за тем, как будет развиваться эта непростая ситуация.