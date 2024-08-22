Volkswagen Teramont в России дорожает: цена на кроссовер выросла до 8,2 млн рублей.

Volkswagen Teramont, популярный кроссовер немецкого бренда, продолжает свое путешествие по российскому рынку, однако путь этот оказывается не таким уж гладким. Помимо колебаний курса валют, влияющих на стоимость автомобиля, российским покупателям приходится сталкиваться с другими особенностями, отличающими Teramont от его "собратьев" из Поднебесной.

В начале лета ценник на Volkswagen Teramont у российских дилеров начинался от 7,9 млн рублей. Казалось бы, немало, но желающих приобрести просторный и комфортный кроссовер находилось достаточно. Однако недавний скачок цен до 8,2 млн рублей за аналогичную комплектацию вызвал недоумение у потенциальных покупателей. Официальных комментариев от представителей дилерских центров пока не поступало, что лишь подогревает интерес к ситуации.

Важно отметить, что поставляемые в Россию Volkswagen Teramont – не совсем те же самые, что колесят по дорогам Китая. Российская версия подверглась адаптации под местные условия, и, к сожалению, не все изменения пошли ей на пользу. В частности, клиренс автомобиля был уменьшен, что делает его менее приспособленным к реалиям российских дорог. Двигатель, 2-литровый бензиновый турбомотор, также уступает в мощности своему китайскому аналогу.

Несмотря на "урезание" мощности, Volkswagen Teramont для России оснащается вполне бодрым двигателем мощностью 220 л.с., работающим в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DSG. Система полного привода входит в стандартное оснащение, что добавляет уверенности на скользких покрытиях.

Volkswagen Teramont – автомобиль, безусловно, привлекательный для российского рынка. Однако колебания цен и отличия от китайской версии вызывают вопросы у потенциальных покупателей. Остается надеяться, что в будущем ситуация стабилизируется, и Teramont займет достойное место в сердцах российских автолюбителей.