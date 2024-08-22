ЯМЗ на выставке MIMS-24 представил обновленный двигатель ЯМЗ-537, мощность которого увеличена до 327 л.с. Двигатель соответствует стандарту Евро-5 и доступен в версии, работающей на сжиженном природном газе.

MIMS-24 стал площадкой для громкого заявления Ярославского моторного завода (ЯМЗ): легендарный двигатель ЯМЗ-537 получил новую жизнь и впечатляющие характеристики. Обновленная версия не просто получила прибавку мощности, она выходит на новый уровень экологичности и экономичности, открывая новые горизонты для российской автомобильной промышленности.

Сердце любого транспортного средства – это его двигатель, и ЯМЗ-537 всегда славился своей надежностью и силой. Новая модификация, представленная на выставке, поднимает планку еще выше: теперь его мощность составляет внушительные 327 л.с., что на 27 л.с. больше, чем у предшественника.

В современном мире экологичность – не просто модный тренд, а необходимость. ЯМЗ идет в ногу со временем: обновленный ЯМЗ-537 полностью соответствует строгим экологическим стандартам Евро-5, минимизируя выбросы вредных веществ и делая его использование безопасным для окружающей среды.

ЯМЗ не останавливается на достигнутом: на выставке была представлена версия ЯМЗ-537, работающая на сжиженном газе. Эта модификация, разработанная специально для нового магистрального тягача "Урал LNG", позволяет значительно сократить расходы на топливо и уменьшить углеродный след.

Участие Ярославского моторного завода в выставке MIMS-24 – это не просто демонстрация достижений, но и заявка на лидерство в области инновационных и экологичных решений для автомобильной индустрии. Обновленный ЯМЗ-537 – это яркий пример того, как российские производители успешно сочетают мощность, надежность и экологичность, создавая продукт, отвечающий самым высоким мировым стандартам.