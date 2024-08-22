SwitchBot K10+ Pro легко справляется с уборкой в труднодоступных местах, идеален для владельцев домашних животных, а также совместим с системами умного дома

SwitchBot представляет K10+ Pro, компактный и мощный робот-пылесос, который меняет представление об уборке. Новинка уже доступна по всему миру по цене $419,99 (примерно 38 000 рублей).

Главная особенность SwitchBot K10+ Pro – его миниатюрный размер. Робот-пылесос буквально умещается на ладони, что позволяет ему легко проникать в самые труднодоступные места: под низкую мебель, между ножками стульев, в узкие углы – K10+ Pro справится с уборкой там, где не пройдут обычные роботы-пылесосы.

K10+ Pro оснащен передовыми технологиями навигации, включая лазерный радар LDS и датчик расстояния PSD. Это позволяет роботу-пылесосу точно определять свое местоположение, строить карту помещения и избегать столкновения с мебелью и другими препятствиями.

SwitchBot K10+ Pro получил улучшенную систему всасывания мощностью до 3000 Па. Это значит, что он легко справится с пылью, крошками, шерстью домашних животных и другим мусором, оставляя после себя идеально чистый пол.

K10+ Pro поддерживает протокол Matter, что делает его совместимым с популярными экосистемами умного дома, такими как Google Home, Amazon Alexa и Apple Home. Для полного раскрытия возможностей интеграции рекомендуется использовать SwitchBot Hub 2.

Специально для владельцев домашних животных K10+ Pro комплектуется резиновой щеткой, которая предотвращает наматывание волос и шерсти. Щетка легко очищается, что значительно упрощает уход за роботом-пылесосом.

K10+ Pro работает удивительно тихо. В «бесшумном» режиме уровень шума не превышает 45 децибел, что сравнимо с тихим разговором.

K10+ Pro оснащен антибактериальным пылесборником объёмом 4 литра, который необходимо очищать всего несколько раз в год. Благодаря ёмкому аккумулятору робот-пылесос может убирать до 225 квадратных метров на одном заряде.