Infinix Zero 40 это смартфон с 4K@60fps съёмкой на обе камеры, мощным процессором, ИИ-инструментами и стильным дизайном.

Infinix готовит к выпуску новый смартфон Zero 40, который призван стать настоящим подарком для создателей контента. Мощные характеристики, продвинутые возможности съёмки и инструменты на базе искусственного интеллекта – всё это делает Infinix Zero 40 идеальным выбором для влогеров и блогеров.

Infinix Zero 40 получит стильный дизайн с двухцветной отделкой задней панели и крупным круглым блоком камер. На передней панели расположится большой 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с закругленными краями, частотой обновления 144 Гц и встроенной фронтальной камерой.

Одной из ключевых особенностей Infinix Zero 40 станет возможность записи видео в формате 4K@60fps как на основную, так и на фронтальную камеру. Стабилизация изображения OIS+EIS обеспечит плавность картинки даже при съёмке в движении. Специальный «режим GoPro» позволит управлять камерой GoPro прямо со смартфона.

Infinix Zero 40 получит ряд функций, которые значительно упростят процесс создания контента. Режим Vlog предложит пользователям готовые шаблоны для съёмки и монтажа видео, а инструменты на базе искусственного интеллекта помогут спланировать сценарий, снять, отредактировать и опубликовать видеоролик.

Смартфон будет построен на базе мощного процессора MediaTek Dimensity 8200 Ultimate 5G с 12 ГБ оперативной памяти и возможностью расширения до 24 ГБ за счёт флеш-памяти. Infinix Zero 40 будет работать под управлением Android 16 с трёхлетней гарантией обновлений безопасности.

Infinix Zero 40 может похвастаться впечатляющим набором камер. Основная камера получит разрешение 108 Мп и оптическую стабилизацию изображения. Дополнит её сверхширокоугольный объектив на 50 Мп с углом обзора 120 градусов. Фронтальная камера получит разрешение 50 Мп.

Infinix Zero 40 будет оснащён аккумулятором с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт и беспроводной зарядкой мощностью 20 Вт.

Презентация Infinix Zero 40 состоится 29 августа. На мероприятии будет объявлена цена и дата начала продаж.