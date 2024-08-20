AORUS OLED это новые игровые мониторы с частотой до 360 Гц, временем отклика 0,03 мс, DCI-P3 99%, HDR, FreeSync/G-Sync.

Gigabyte представляет в Индии два новых игровых монитора AORUS с OLED-матрицами: FO27Q3 и FO32U2P.

27-дюймовый монитор AORUS FO27Q3 получил QHD-разрешение (2560x1440 пикселей) и частоту обновления 360 Гц, а так же рекордно низкое время отклика 0,03 мс. OLED-матрица обеспечивает идеальный черный цвет, контрастность 1,5 млн:1 и 99-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Яркость дисплея достигает 1000 нит.

Для любителей больших диагоналей Gigabyte предлагает 31,5-дюймовый AORUS FO32U2P с 4K-разрешением. Монитор также может похвастаться OLED-матрицей с контрастностью 1,5 млн:1, 99-процентным охватом DCI-P3 и временем отклика 0,03 мс. Частота обновления составляет 240 Гц.

Оба монитора получили сертификаты VESA ClearMR 13000, VESA DisplayHDR True Black 400 и Eyesafe Certified 2.0, а также поддерживают технологию AMD FreeSync Premium Pro. Встроенные динамики мощностью 5 Вт обеспечивают качественное звуковое сопровождение. Среди дополнительных преимуществ – функция Tactical Resolution Switch для быстрого переключения разрешения, переключатель KVM и режим Night Vision. Технология OLED Care защищает матрицу от выгорания.

Продажи AORUS FO27Q3 и AORUS FO32U2P в Индии начнутся в следующем месяце. Рекомендованная цена составляет 86 999 рупий (примерно 90 000 рублей) за FO27Q3 и 134 499 рупий (примерно 140 000 рублей) за FO32U2P. Gigabyte предоставляет на новинки 3 года гарантии.