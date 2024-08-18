Alienware AW2725QF это игровой монитор с 2 режимами 4K 180Гц или FHD 360Гц.

Dell представляет новый 27-дюймовый игровой монитор Alienware AW2725QF, который ломает устоявшиеся традиции и предлагает геймерам беспрецедентную гибкость в выборе идеального визуального опыта. Больше не нужно выбирать между потрясающей детализацией 4K и плавностью FHD - AW2725QF позволяет переключаться между двумя режимами работы одним нажатием кнопки.

Режим 4K с 180 Гц погружает в мир реалистичной графики в играх с потрясающей детализацией. Идеальный выбор для RPG, игр с открытым миром, стратегий и других игр, где реалистичность и детализация являются приоритетными.

Режим FHD с 360 Гц предлагает невероятную скорость и плавность движения в динамичных шутерах от первого лица, гоночных играх и других играх, где быстрота реакции и плавность изображения имеют решающее значение.

AW2725QF оснащен высококачественной IPS-панелью с 10-битной глубиной цвета, широким углом обзора 178 градусов и яркостью 400 нит (до 600 нит в HDR). Эти характеристики гарантируют яркие, насыщенные цвета и четкую картинку под любым углом. Технология ComfortView Plus, оптимизированная для снижения синего свечения, делает AW2725QF комфортным для длительных игровых сессий, а покрытие DCI-P3 95% обеспечивает точность цветопередачи, делая монитор идеальным не только для игр, но и для профессиональной работы с видео и фотографиями.

Низкое время отклика 0,5 мс минимизирует размытость движения и артефакты, обеспечивая невероятную четкость и плавность изображения. Поддержка NVIDIA G-Sync и VESA Adaptive Sync исключает разрывы и заикания кадров, гарантируя плавный и комфортный игровой процесс. Регулируемая подставка позволяет настраивать наклон, поворот, вращение и регулировку высоты до 110 мм. Для удобного хранения наушников имеется выдвижной держатель.

Alienware AW2725QF будет доступен по всему миру с 12 сентября по цене 599 долларов США (примерно 52 000 рублей).