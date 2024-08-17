MSI MPG 321CURX предлагает впечатляющие характеристики по цене 140 000 рублей.

MSI представляет MPG 321CURX – первый в своей линейке 32-дюймовый изогнутый игровой монитор, основанный на передовой технологии QD-OLED. Эта новинка призвана обеспечить геймерам непревзойденное качество изображения и максимально плавный игровой процесс.

В основе MPG 321CURX лежит QD-OLED матрица, гарантирующая исключительную точность цветопередачи, глубочайший черный цвет и впечатляющую яркость. Изгиб 1700R создает эффект погружения, позволяя полностью окунуться в виртуальные миры.

Высочайшая частота обновления 240 Гц в сочетании с молниеносным временем отклика 0,03 мс обеспечивает исключительную плавность картинки и мгновенный отклик на действия игрока, что особенно важно в динамичных играх.

MSI оснастила MPG 321CURX рядом технологий для продления срока службы OLED-панели. Функции Pixel Shift, Panel Protect и Static Screen Detection предотвращают выгорание пикселей. MSI OLED Care 2.0 добавляет интеллектуальную защиту, отслеживая отображение статичных элементов, таких как логотипы, панель задач и границы окон.

Бесшумную работу монитора гарантирует безвентиляторная система охлаждения, использующая графеновую пленку и специальный радиатор. MPG 321CURX оснащен разнообразными интерфейсами, включая USB Type-C с мощностью 98 Вт для подключения и зарядки ноутбуков, HDMI 2.1 и KVM-переключатель.

Пакет Gaming Intelligence от MSI открывает широкие возможности для настройки параметров изображения и оптимизации работы монитора под конкретные игры.

MPG 321CURX станет частью новой серии изогнутых QD-OLED-мониторов MSI с диагональю от 32 до 49 дюймов. Стоимость 32-дюймовой модели в Европе составит €1399 (примерно 140 000 рублей). О выходе на другие рынки будет объявлено позже. Монитор будет представлен на выставке Gamescom 2024 в Кельне.