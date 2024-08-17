Portronics Beem 450 - бюджетный Full HD проектор с размером проекции до 150дюймов, яркостью 4000 люмен и Android 11.

Индийский производитель электроники Portronics представляет новый смарт-проектор Beem 450, который обещает превратить любую комнату в настоящий кинозал. Новинка выделяется доступной ценой, размером проекции до 150 дюймов и широкими функциональными возможностями.

Beem 450 оснащен светодиодной лампой яркостью 4000 люмен, способной создавать чёткое и контрастное изображение даже в условиях комнатного освещения. Проектор поддерживает разрешение Full HD (1080p) и обеспечивает диагональ проецируемого изображения от 40 до 150 дюймов в зависимости от расстояния до экрана (от 1,2 до 4 метров).

Beem 450 работает под управлением операционной системы Android 11, предоставляя доступ к популярным стриминговым сервисам, таким как Netflix, Amazon Prime Video, YouTube и Disney+ Hotstar. Поддержка Chromecast и функции дублирования экрана расширяют возможности просмотра контента с мобильных устройств.

Широкие возможности подключения, включая двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, два порта USB, AV-вход и аудиоразъем 3,4 мм, делают Beem 450 универсальным решением для подключения к различным источникам сигнала.

Управление проектором осуществляется с помощью кнопок на корпусе или с помощью пульта дистанционного управления. Встроенный динамик мощностью 5 Вт обеспечивает комфортный уровень громкости без необходимости подключения внешней акустики.

Portronics Beem 450 уже доступен для покупки в Индии по цене от 10 388 индийских рупий (примерно 11 000 рублей) в розничных магазинах электроники.