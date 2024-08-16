OnePlus Buds Pro 3 предлагают покупателям звук Dynaudio, 43 часа автономности и шумоподавление 50 дБ по цене 15 000 рублей.

OnePlus готовится к выходу своих новых флагманских наушников Buds Pro 3. Презентация новинки состоится в Индии 20 августа, однако благодаря преждевременной публикации на площадке Flipkart, мы уже знаем стоимость наушников и некоторые подробности о характеристиках.

Согласно утечке, OnePlus Buds Pro 3 будут стоить 13 999 рупий (примерно 15 000 рублей) в Индии, что на 2000 рупий дороже, чем предыдущая модель. Наушники сохранили узнаваемый дизайн, получив более премиальную отделку из искусственной кожи на зарядном кейсе. Сами наушники выполнены в двухцветном дизайне с металлическим стержнем и матовой верхней частью. На выбор будут доступны два цвета: Midnight Opus и Lunar Radiance.

Ожидается, что OnePlus Buds Pro 3 унаследуют от предшественника 11-мм динамический драйвер и 6-мм твитер. За настройку звука будет отвечать компания Dynaudio, известная своими высококачественными аудиосистемами. Благодаря улучшенной системе шумоподавления (до 50 дБ), наушники смогут эффективно блокировать посторонние шумы, создавая идеальную атмосферу для прослушивания музыки.

OnePlus Buds Pro 3 смогут проработать до 43 часов от одного заряда с учетом зарядного кейса. Всего 10 минут зарядки обеспечат до 5 часов воспроизведения музыки. Наушники поддерживают беспроводную зарядку.

OnePlus Buds Pro 3 получат поддержку аудиокодека LHDC 5.0 с битрейтом 1 Мбит/с, что позволит наслаждаться высококачественным звуком без потерь (192 кГц/24 бит). Наушники будут защищены от пыли и влаги по стандарту IP55. Для подключения к смартфону будет использоваться Bluetooth 5.4, обеспечивающий стабильное соединение с минимальной задержкой (94 мс).