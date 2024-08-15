Truke выпустил TWS-наушники для геймеров с задержкой 40 мс, HiFi-звуком и RGB-подсветкой.

Truke представила новые беспроводные наушники Truke BTG Flex, ориентированные на геймеров. Новинка призвана обеспечить комфортный и захватывающий игровой процесс благодаря сочетанию низкой задержки, качественного звука и длительного времени автономной работы.

Одной из ключевых особенностей Truke BTG Flex является сверхнизкая задержка звука в 40 мс. Это достигается за счет использования технологии Bluetooth 5.4 и оптимизированной конструкции. Благодаря этому геймеры могут быть уверены в том, что звук в играх будет синхронизирован с происходящим на экране, что особенно важно в динамичных экшенах и шутерах. Функция шумоподавления ENC помогает абстрагироваться от внешнего мира и полностью погрузиться в игровой процесс.

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BTG Flex оснащены 13-миллиметровыми динамиками, обеспечивающими насыщенное и детализированное звучание. Технология HiFi DSP Sound автоматически подбирает оптимальный аудиорежим в зависимости от типа контента: игры, видео или музыка.

Наушники могут похвастаться автономностью до 60 часов. Благодаря быстрой зарядке всего 10 минут подключения к сети достаточно для 100 минут прослушивания музыки. Функция Dual Pairing позволяет подключить BTG Flex к двум устройствам одновременно, например, к смартфону и ноутбуку.

Truke BTG Flex получили стильный дизайн с хромированными элементами и RGB-подсветкой на наушниках и зарядном кейсе.

В Индии Truke BTG Flex можно будет приобрести по цене 1099 рупий (около 1200 рублей). Наушники будут доступны в трёх цветовых вариантах: Sunset Black, Alpine Green и Sunset Orange.