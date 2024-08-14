Оснащение передовым чипом Google Tensor A1 позволило внедрить ИИ для удобства использования.

В рамках презентации «Made by Google» компания Google представила не только долгожданные смартфоны Pixel 9 и умные часы Pixel Watch 3, но и обновлённую версию своих беспроводных наушников — Pixel Buds Pro 2. Новинка получила ряд значительных улучшений, как в плане дизайна, так и по части функциональности.

Google уделила особое внимание удобству использования Pixel Buds Pro 2. Благодаря сканированию 45 миллионов ушей, разработчикам удалось создать наушники с максимально эргономичной посадкой. В сравнении с предыдущим поколением, Pixel Buds Pro 2 стали на 27% меньше и на 25% легче, что обеспечивает непревзойдённый комфорт даже при длительном использовании.

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Pixel Buds Pro 2 оснащены передовым чипом Google Tensor A1, который открывает доступ к расширенным аудиовозможностям. Пространственное аудио с отслеживанием положения головы создаёт эффект присутствия, а специально разработанные 11-миллиметровые динамики гарантируют мощные басы и кристально чистые высокие частоты.

Технология активного шумоподавления (ANC) была значительно улучшена благодаря внедрению Silent Seal 2.0. В результате, Pixel Buds Pro 2 способны эффективно блокировать посторонние шумы, обеспечивая максимальную концентрацию на прослушивании музыки или подкастов.

Интеграция помощника Gemini AI превращает Pixel Buds Pro 2 в незаменимого компаньона на каждый день. С помощью голосовых команд можно получать доступ к навигации, устанавливать напоминания, слушать музыкальные рекомендации и пользоваться всеми преимуществами Gemini Live.

Pixel Buds Pro 2 обеспечивают до 8 часов прослушивания музыки с ANC и до 30 часов с зарядным кейсом. Новинка имеет класс защиты от воды и пыли IP54 для наушников и IPX4 для зарядного кейса.

Продажи Pixel Buds Pro 2 стартуют 26 сентября. В Индии наушники будут доступны по цене 22 900 рупий, а в США - за 229 долларов (24 000 и 20 000 рублей соответственно). Покупателям будет доступно четыре цветовых варианта: фарфоровый, ореховый, грушевидный и пионовый.