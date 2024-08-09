Предполагается, что Mac mini 2024 года станет самым компактным в истории модели.

Если верить последним слухам, Apple готовит к выпуску новое поколение Mac mini, которое получит не только обновлённое железо, но и значительно уменьшится в размерах. Это будет первое кардинальное обновление линейки более чем за десять лет.

Авторитетный инсайдер Марк Гурман из Bloomberg утверждает, что новый Mac mini станет самым компактным в истории модели. По его словам, по габаритам новинка будет сравнима с Apple TV. Несмотря на уменьшение размеров, Mac mini не потеряет в производительности. Ожидается, что устройство будет доступно в двух конфигурациях: с чипсетами M4 и M4 Pro.

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Базовая модель, предположительно, получит три порта USB-C, порт HDMI и разъем для подключения питания. Версия с чипом M4 Pro, помимо более мощного процессора и улучшенной графики, сможет похвастаться увеличенным объёмом оперативной памяти.

Гурман описывает M4 Mac mini как "iPad Pro в миниатюре". Он также утверждает, что, несмотря на уменьшенные габариты, новинка сохранит узнаваемый алюминиевый корпус, ставший визитной карточкой линейки Mac mini.

Ожидается, что Apple обновит всю линейку компьютеров Mac чипами M4 в 2025 году. Однако Mac mini, MacBook Pro и iMac могут получить новые процессоры уже в этом году.

По слухам, релиз Mac mini состоится уже через пару месяцев, а топовая конфигурация увидит свет в октябре. К сожалению, информации о ценах пока нет. Вполне возможно, что ценник на Mac mini 2024 года вырастет, но это лишь предположение.