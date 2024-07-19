Xiaomi Buds 5 предлагает покупателям прекрасное качество звука и шумоподавление по доступной цене.

Xiaomi представила свои новые беспроводные наушники Buds 5 TWS, которые являются логичным продолжением популярной модели Buds 4, дебютировавшей в 2022 году. Новые Buds 5 значительно отличаются от Redmi Buds 5, которые уже доступны на международных рынках.

Xiaomi Buds 5 отличаются стильным двухцветным дизайном, сочетающим глянцевую отделку и матовую текстуру. Это придает наушникам изысканный вид и приятные ощущения. Благодаря легкому весу всего 4,2 грамма, наушники комфортно располагаются в ушах. Xiaomi Buds 5 имеют сертификацию IP54 защиты от пыли и воды, что делает их более устойчивыми к воздействию внешних факторов.

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Наушники оснащены интеллектуальными элементами управления, которые позволяют выполнять различные функции одним щелчком. Также Xiaomi Buds 5 могут генерировать сводки контента одним щелчком, что делает их еще более удобными в использовании.

В Xiaomi Buds 5 используются 11-миллиметровые динамики, обеспечивающие глубокий и богатый звук. Активное шумоподавление эффективно фильтрует окружающий шум, позволяя полностью погрузиться в музыку. Три встроенных микрофона в каждом наушнике с шумоподавлением AI обеспечивают кристально чистый звук во время звонков.

Xiaomi Buds 5 поддерживают кодек Qualcomm aptX Lossless, который обеспечивает воспроизведение звука в оригинальном качестве без компрессии. Xiaomi также сотрудничала с командой Harman Golden Ear, чтобы создать уникальные и настраиваемые звуковые эффекты. Наушники также поддерживают пространственный звук и Dolby Atmos через совместимые смартфоны Xiaomi.

Xiaomi Buds 5 питаются от кейса с аккумулятором ёмкостью 480 мАч, а каждый наушник оснащен аккумулятором емкостью 35 мАч. Заявлено, что наушники обеспечивают 6,5 часов использования, а футляр продлевает время работы до 39 часов. Xiaomi Buds 5 можно быстро подключить, открыв футляр для хранения. Они также могут подключаться к двум устройствам одновременно.

Xiaomi Buds 5 доступны к покупке в цветах "Moon Shadow Black", "Snow Mountain White" и "Titanium Gold" по цене 699 юаней (примерно 9 000 рублей).