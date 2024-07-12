Цифровой учет позволит отслеживать владельцев электросамокатов, которые не соблюдают правила дорожного движения.

В России рассматривается возможность введения цифрового учёта электросамокатов, что станет очередным шагом в направлении обеспечения безопасности дорожного движения. Инициатива по введению цифрового учёта электросамокатов родилась в Госдуме и сейчас разрабатывается совместно с соответствующими ведомствами. Цель этой системы - обеспечить возможность отслеживания владельцев электросамокатов, которые не соблюдают правила дорожного движения.

Согласно законопроекту, каждому электросамокату, продающемуся в России, будет присвоен уникальный идентификационный номер в формате DataMatrix-кода. Присвоенные номера будут вписаны в специальную систему регистрации, которая будет доступна для всех владельцев электросамокатов.

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Небольшая часть зарубежных производителей электросамокатов уже применяют подобную маркировку. Такие уникальные номера также требуют регистрации, иначе электросамокат не сможет развит скорость свыше 10 км/ч. В России такая система маркировки позволит отслеживать перемещение электросамокатов и совместно с видеокамерами выявлять нарушения ПДД, включая превышение скорости.

Российские сервисы кикшеринга также работают над системой контроля за соблюдением правил ПДД. Например, в «Яндекс Go» максимальная скорость электросамокатов ограничивается в определённых зонах с помощью IoT-трекеров.

Меры по введению цифрового учёта электросамокатов считаются необходимыми из-за увеличения количества ДТП с их участием. За последний год количество ДТП с участием электросамокатов увеличилось в три раза.

Дата введения новой системы маркировки СИМ пока не сообщается, но её внедрение может стать важным шагом на пути к безопасному и управляемому движению электросамокатов в России. Цифровой учёт может не только помочь в выявлении нарушений ПДД, но и создать более отзывчивую систему контроля за движением электросамокатов, способствуя их интеграции в городскую среду.