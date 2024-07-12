Экран новых часов стал ярче и получил более узкие рамки по сравнению с предшественником.

Google планирует провести свое следующее мероприятие на котором ожидается анонс обновлённых умных часов Pixel Watch 3, включая более крупную модель Pixel Watch 3 XL. Благодаря утечкам информации от надёжных источников, есть более подробная информация о характеристиках этих будущих умных часов.

Google, как ожидается, не будет выпускать преемника Pixel Watch 2 до следующего месяца, официально подтвердив дату презентации - 13 августа. Тем временем, новые модели Pixel Watch 3 были замечены в базе данных FCC, что подтверждает их существование и настраивает на ожидание чего-то интересного.

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Согласно утечкам, оба размера Pixel Watch 3 (41 мм и 45 мм) будут иметь дисплеи с пиковой яркостью 2000 нит. Это значительно улучшит читаемость экрана на открытом воздухе, особенно при ярком солнечном свете, что делает их более удобными в использовании в различных условиях. Кроме того, оба размера получат более тонкие рамки дисплея, снизившись с 5,5 мм до 4,5 мм в диаметре. Это сделает дисплей более просторным и стильным, увеличивая область отображаемой информации и создавая современный вид.

Интересно, что версия 41 мм сохранит аккумулятор ёмкостью 310 мАч, в то время как 45-миллиметровая модель получит аккумулятор ёмкостью 420 мАч. Это означает, что Google не планирует увеличивать время работы от батареи для 41 мм версии, несмотря на улучшения в других областях. Это может вызвать некоторые вопросы у пользователей, особенно с учётом того, что батарея часто является одним из ключевых факторов при выборе умных часов. Платформа Snapdragon W5 Gen 1 останется той же, что и в Pixel Watch 2, что обеспечит стабильную работу и высокую производительность.