Xiaomi готовится выпустить новые умные часы Smart Band 9 с временем автономной работы до 21 дня.

По последним данным, компания Xiaomi готовится выпустить новую версию своих популярных смарт часов - Smart Band 9. Хотя внешне они могут быть очень похожи на Smart Band 8, внутри ожидается ряд значительных улучшений, включая более яркий дисплей, улучшенную автономность и более точные датчики.

Согласно утечкам, Smart Band 9 получит дисплей с пиковой яркостью 1200 нит, что вдвое больше, чем у Smart Band 8. Это означает, что информацию на экране будет легко читать даже при ярком солнечном свете.

реклама

Xiaomi объявила об увеличении ёмкости батареи до 233 мАч, что на 43 мАч больше, чем у предшественника. Благодаря этому Smart Band 9 может работать до 9 дней с активированным постоянно включённым дисплеем (AOD) или 21 день в «нормальном» режиме с отключённым AOD.

Ожидается, что в Smart Band 9 будут использоваться более точные датчики сердечного ритма и SpO2, которые обеспечат точную информацию о физическом состоянии пользователя.

Новая версия Bluetooth 5.4 обеспечит стабильное и быстрое соединение со смартфоном.

В целом, Smart Band 9 будет очень похож на своего предшественника - Smart Band 8. Ожидается, что он будет иметь овальный корпус весом около 27 г, включая ремешок, с дисплеем 1,62 дюйма. Размеры Smart Band 9 будут немного меньше, чем у Smart Band 8: 46,53 x 21,63 x 10,95 мм по сравнению с 48 x 22,5 x 10,99 мм.

К сожалению, дата выпуска Smart Band 9 пока не известна. Остаётся ждать официальных объявлений от Xiaomi в ближайшем будущем.