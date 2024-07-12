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Zerox852
Xiaomi готовит к выпуску Smart Band 9 - они ярче, дольше работают, но внешне похожи на Smart Band 8
Xiaomi готовится выпустить новые умные часы Smart Band 9 с временем автономной работы до 21 дня.

По последним данным, компания Xiaomi готовится выпустить новую версию своих популярных смарт часов - Smart Band 9. Хотя внешне они могут быть очень похожи на Smart Band 8, внутри ожидается ряд значительных улучшений, включая более яркий дисплей, улучшенную автономность и более точные датчики.

Согласно утечкам, Smart Band 9 получит дисплей с пиковой яркостью 1200 нит, что вдвое больше, чем у Smart Band 8. Это означает, что информацию на экране будет легко читать даже при ярком солнечном свете.

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Xiaomi объявила об увеличении ёмкости батареи до 233 мАч, что на 43 мАч больше, чем у предшественника. Благодаря этому Smart Band 9 может работать до 9 дней с активированным постоянно включённым дисплеем (AOD) или 21 день в «нормальном» режиме с отключённым AOD.

Ожидается, что в Smart Band 9 будут использоваться более точные датчики сердечного ритма и SpO2, которые обеспечат точную информацию о физическом состоянии пользователя.

Новая версия Bluetooth 5.4 обеспечит стабильное и быстрое соединение со смартфоном.

В целом, Smart Band 9 будет очень похож на своего предшественника - Smart Band 8. Ожидается, что он будет иметь овальный корпус весом около 27 г, включая ремешок, с дисплеем 1,62 дюйма. Размеры Smart Band 9 будут немного меньше, чем у Smart Band 8: 46,53 x 21,63 x 10,95 мм по сравнению с 48 x 22,5 x 10,99 мм.

К сожалению, дата выпуска Smart Band 9 пока не известна. Остаётся ждать официальных объявлений от Xiaomi в ближайшем будущем.

#xiaomi #умные часы #смарт-часы #умные часы xiaomi #smart band 9
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