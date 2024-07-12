Google теперь предлагает новую функцию для смарт-часов Fitbit, которая значительно расширяет возможности отслеживания мерцательной аритмии.

Google анонсировала новую функцию для смарт-часов Fitbit, которая предназначена не только для отслеживания физической активности или развлечений, но и для реального улучшения здоровья пользователей. Эта функция призвана принести пользу как пациентам, так и медицинскому персоналу, обеспечивая своевременное обнаружение и лечение сердечных заболеваний.

Современные умные часы предлагают невероятно широкий спектр функций, выходящих за рамки простого измерения времени. В зависимости от модели, часы могут измерять частоту сердечных сокращений, делать одноканальную электрокардиограмму (ЭКГ) и даже отслеживать уровень кислорода в крови. Хотя одноканальная ЭКГ не может заменить профессиональную ЭКГ по своей информативности, она способна обнаружить сердечные аритмии, которые являются распространенным заболеванием и увеличивают риск инсульта. Раннее обнаружение аритмий позволяет своевременно назначить лечение и снизить риск серьёзных последствий.

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Google теперь предлагает новую функцию для смарт-часов Fitbit, которая значительно расширяет возможности отслеживания мерцательной аритмии. Ранее пользователи могли только вручную экспортировать отчёт о своём сердечном ритме и передавать его своему врачу. Теперь Fitbit предоставляет медицинским работникам прямой доступ к этим данным через Fitbit Web API. Конечно, пользователи должны дать согласие на такую процедуру, поскольку это критически важные данные о здоровье.

Прямой доступ к данным о мерцательной аритмии с Fitbit откроет новые возможности для медицинских работников. Врачи могут использовать эти данные для более точной оценки риска развития сердечных заболеваний у пациентов и разработки индивидуальных программ лечения. В случае обнаружения аномальных данных, медицинский персонал может своевременно направить пациента на профессиональную ЭКГ для более точной диагностики.

Специалисты в области кардиологии могут использовать эти данные для изучения сезонных эффектов при мерцательной аритмии, взаимосвязи между частотой и результатом лечения, а также для разработки новых методов диагностики и лечения.