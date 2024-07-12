Buds 3 - это доступный вариант с отличным звуком и функцией шумоподавления, а Buds 3 Pro предлагают улучшенное качество звука и дополнительные функции, такие как Ambient sound и Voice Detect.

Samsung представила обновлённую серию беспроводных наушников Galaxy Buds 3 на мероприятии Galaxy Unpacked 10 июля, где также были анонсированы новые смартфоны Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6 и умные часы Galaxy Watch 7.

Серия Galaxy Buds 3 включает в себя две модели с незначительными отличиями в дизайне и цене: Galaxy Buds 3 и Buds 3 Pro.

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Стандартные Galaxy Buds 3 имеют открытый дизайн и оснащены односторонним 11-миллиметровым динамическим драйвером, который обеспечивает яркое и чёткое звучание. Размеры наушников составляют 18,1 x 20,4 x 31,9 мм, а вес - 4,7 г. Зарядный футляр имеет вес 46,5 г.

Как и ожидалось, Buds 3 оснащены функцией активного шумоподавления (ANC), которая использует 3 микрофона + VPU (блок звукоснимателя) для определения окружающего звука и автоматической регулировки оптимального уровня шума и звука.

Наушники поддерживают 24-битный Hi-Fi-аудио и 360 Audio с функцией Direct Multi-Channel, что обеспечивает пространственное звучание и высокое качество звука.

Ёмкость аккумуляторов наушников и футляра составляет 48 мАч и 515 мАч соответственно. Время работы от батареи в режиме ANC достигает 5 часов, а с футляром Buds 3 обеспечивают общее время работы 24 часа.

Наушники TWS оснащены Bluetooth 5.4 и поддерживают функцию Auto Switch для простого переключения между устройствами. Для эффективной передачи звука наушники поддерживают следующие кодеки: SSC (Samsung Seamless Codec) HiFi, SSC UHQ (Samsung Proprietary), AAC и SBC.

Наушники имеют степень защиты от пыли и воды IP57, что делает их устойчивыми к внешним воздействиям.

Buds 3 Pro имеют конструкцию вкладышей и предлагают лучшее качество звука с помощью 10,5-миллиметрового динамического драйвера и дополнительного 6,1-миллиметрового планарного драйвера.

Наушники немного тяжелее - 5,4 г, а зарядный футляр имеет такой же вес, как и стандартная модель. Buds 3 Pro оснащены более крупной батареей ёмкостью 53 мАч.

Buds 3 Pro также предлагают Ambient sound и Voice Detect для комфортного прослушивания музыки. Модель Pro также оснащена светодиодными полосками, которые информируют о состоянии зарядки и других функциях.

Оба устройства доступны для предварительного заказа на официальном сайте Samsung по цене 14 999 рупий (примерно 16 200 рублей) и 19 999 рупий (примерно 22 500 рублей) за стандартную и Pro-модель соответственно.