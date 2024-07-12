Vivo Y18i был замечен на нескольких сайтах сертификации, включая Geekbench, BIS, TUV и EE, что свидетельствует о его скором выходе на рынок.

Компания Vivo, известная своими инновационными и стильными смартфонами, готовится выпустить новый бюджетный смартфон Vivo Y18i, который станет четвёртой моделью в популярной серии Y18. Устройство уже замечено на нескольких сайтах сертификации, включая Geekbench, BIS, TUV и EE, что свидетельствует о его скором выходе на рынок и намекает на то, что компания готовится представить его широкой аудитории.

Согласно данным платформы бенчмаркинга Geekbench, Vivo Y18i будет работать на процессоре Unisoc T612, который, хоть и не относится к флагманским чипсетам, все же обеспечивает достаточную производительность для повседневных задач, таких как просмотр веб-страниц, использование социальных сетей и игр с невысокими требованиями.

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Процессор Unisoc T612 оснащён восемью ядрами с тактовой частотой 1,82 ГГц, что позволяет смартфону справляться с мультизадачностью и запускать несколько приложений одновременно.

Устройство будет иметь 4 ГБ оперативной памяти, что является стандартным объёмом для бюджетных смартфонов, и позволяет обеспечить плавную работу основных приложений.

В тестах Geekbench Vivo Y18i набрал 419 баллов в одноядерном тесте и 1461 балл в многоядерном тесте, что подтверждает его пригодность для решения повседневных задач.

Пока нет подтверждённой информации о дизайне и функциях Vivo Y18i. Однако, учитывая, что это бюджетный смартфон, можно ожидать простой, но стильный дизайн и базовый набор функций.

Скорее всего, устройство будет иметь классический дизайн с пластиковым корпусом, ярким дисплеем и удобной эргономикой.

Vivo Y18i присоединится к уже доступным на мировом рынке моделям Vivo Y18, Y18e и Y18s, и заполнит пустоту в серии Y18.