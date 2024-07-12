iQOO Watch GT обладают рядом функций искусственного интеллекта и доступны по демократичной цене.

iQOO представила новые умные часы Watch GT на китайском рынке в рамках мероприятия, где также были анонсированы другие новинки, включая планшет iQOO Pad2 Pro с 1 ТБ памяти, беспроводные наушники iQOO TWS 1i и смартфон iQOO Neo 9S Pro+.

iQOO Watch GT отличаются стильным квадратным дизайном и лёгким весом - всего 33 г. Несмотря на компактные размеры, часы оснащены богатым набором функций, включая искусственный интеллект и долгое время работы от батареи - до 21 дня.

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Часы оснащены 1,85-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 390 x 450 пикселей, который обеспечивает яркую и чёткую картинку. Они поставляются с быстросъемным резиновым ремешком чёрного цвета снаружи и жёлтого - изнутри.

iQOO Watch GT обладают рядом функций искусственного интеллекта, которые делают их ещё более удобными в использовании. Функция транскрипции голоса в реальном времени позволяет пользователям удобно записывать информацию или идеи на ходу. Также пользователи могут создавать уникальные циферблаты.

iQOO Watch GT - это единственные часы в своём ценовом сегменте, которые поддерживают независимую навигацию с помощью карт Baidu.

Часы iQOO Watch GT имеют "водонепроницаемость для плавания" и выдерживают давление до 2 АТМ. Они могут отслеживать шаги, пройденное расстояние, уровень кислорода в крови, качество сна и менструальный цикл. В дополнение к этому, часы оснащены более чем 100 спортивными режимами, фитнес-курсом и функцией спортивного тренера.

Часы iQOO Watch GT доступны в двух версиях: Bluetooth и eSIM. Версия Bluetooth обойдется в 499 юаней (примерно 6 300 рублей), а версия eSIM - 799 юаней (примерно 10 000 рублей). Часы уже доступны для покупки на официальном сайте компании.