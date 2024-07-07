Tranquil IT это защищенный безвентиляторный мини-ПК с достойными характеристиками.

Британская компания Tranquil IT, известная тихими и высокопроизводительными мини-ПК, выходит на новый уровень, анонсируя линейку защищённых All Terrain, предназначенных для использования в самых суровых условиях.

Корпус мини-ПК изготовлен из алюминия и имеет сертификат водонепроницаемости IP66. Это означает, что устройство не боится воды и экстремально низких/высоких температур.

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Мини-ПК All Terrain оснащены процессорами Intel Alder Lake-U, включая i3-1210U, i5-1235U и i7-1255U. Это позволяет обеспечить высокую производительность даже в самых требовательных приложениях. All Terrain работают без вентилятора, что делает их тихими и не требующими регулярной чистки. Устройства поддерживают до 64 ГБ оперативной памяти и до 8 ТБ SATA SSD-накопителя, что обеспечивает достаточное пространство для хранения данных и запуска требовательных приложений.

Мини-ПК имеют два порта USB-A 3.0, два разъема GbE, DisplayPort и видеовыходы HDMI. Они также имеют отдельные аудио- и микрофонные разъёмы, а слот для SIM-карты позволяет подключаться к мобильным сетям 4G при необходимости. Устройство поддерживает беспроводное подключение через WiFi 6E и Bluetooth 5.3.

Их прочность и надёжность делают ПК идеальным выбором для использования в промышленных условиях, где устройства должны работать в суровых условиях без потери производительности. Мини-ПК All Terrain могут использоваться в любом месте, где необходимо иметь доступ к компьютеру - в путешествиях, на производстве, в полях и т.д.

Компания Tranquil IT пока не опубликовала информацию о выпуске и ценах новых мини-ПК All Terrain.