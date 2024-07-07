TARRAN T1 Pro оснащен интеллектуальным шасси и обладает впечатляющей грузоподъёмностью 220 кг.

TARRAN представила на выставке Eurobike 2024 во Франкфурте свой новый грузовой электровелосипед T1 Pro, который обещает революцию в сфере грузовых велосипедов. T1 Pro отличается уникальной конструкцией и интеллектуальными технологиями, которые гарантируют безопасность и стабильность даже при полной загрузке.

T1 Pro имеет нестандартную конструкцию с фронтальной загрузкой, отличающуюся от традиционных "лонгтейлов". Этот подход позволяет создать просторную грузовую платформу длиной 2,26 метра. В грузовом отсеке T1 Pro могут комфортно разместиться два ребёнка ростом до 1,26 метра, не опасаясь опрокидывания. Секрет устойчивости заключается в интеллектуальной системе балансировки, которая использует специальные шасси Dynamic Dual-drive. Эти шасси автоматически выдвигаются в опасных ситуациях, чтобы удержать велосипед в равновесии.

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T1 Pro обладает впечатляющей грузоподъёмностью в 220 кг. Для обеспечения достаточного запаса хода электровелосипед оснащён двумя батареями по 708 Вт·ч, которые обеспечивают суммарный запас хода до 200 км на одной зарядке.

Новинка оснащается 5,2-дюймовым сенсорным экраном Retina, работающим на основе операционной системы TarranOS. Этот экран обеспечивает интуитивное управление всеми функциями электровелосипеда. Кроме того, T1 Pro имеет поддержку беспроводной зарядки для удобства пользователей. Встроенная бесконтактная блокировка и противоугонная система обеспечивают высокий уровень безопасности.

TARRAN T1 Pro хорошо подойдет для семьи, бизнеса и всех, кто ищет удобный и безопасный способ передвижения с грузом.