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Zerox852
Россия и Иран заключили двустороннее валютное соглашение для ликвидности национальных валют
Соглашение призвано обеспечить ликвидность национальных валют и снизить зависимость от доллара США в коммерческих операциях.

Москва и Тегеран заключили двустороннее соглашение, направленное на упрощение и расширение использования национальных валют – рубля и риала – в торговых сделках между двумя странами. Это соглашение, подписанное главами Центральных банков России и Ирана, призвано обеспечить ликвидность национальных валют и снизить зависимость от доллара США в коммерческих операциях.

Глава Центрального банка Ирана Мохаммад Фарзин, комментируя это соглашение, отметил, что оно позволит увеличить использование рубля и риала в банковской системе и торговле. В ближайшее время банки и предприниматели получат необходимые инструкции по реализации этого соглашения.

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Ключевым элементом в реализации этого соглашения станет платформа для торговли офшорными риалами, которая будет запущена Центром обмена валюты и золота Ирана. Эта платформа будет служить площадкой для обмена риалами и рублями, обеспечивая их ликвидность и стабильность на рынке.

Данное соглашение является очередным шагом в развитии экономических отношений между Россией и Ираном, которые в последнее время активно развиваются. Обе страны стремятся к снижению зависимости от западных финансовых институтов и созданию альтернативных платформ для международных расчётов.

#россия #россия 2024 #россия в мире #россия и иран #россия банки
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