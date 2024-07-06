Новая роботизированная система автоматизирует процесс приготовления еды.

Компания Chefee Robotics представила свою революционную роботизированную систему для кухни, которая автоматизирует процесс приготовления еды, от заказа ингредиентов до финальной подачи. Эта система обещает перевернуть представление о домашней кулинарии и сделать её простой, удобной и эффективной.

Система Chefee включает в себя роботизированную руку, дозатор ингредиентов, электрическую варочную панель и камеру с искусственным интеллектом. Пользователи могут выбрать ингредиенты из более чем пятидесяти свежих и охлаждённых продуктов через мобильное приложение. Система отслеживает запас ингредиентов и автоматически заказывает пополнение через сервисы доставки продуктов. Выбор блюда из более чем пяти тысяч рецептов в приложении или устная команда через динамики умного дома запускают приготовление еды. Система позволяет указать количество специй, диетические ограничения, выбрать кухню и ограничить время приготовления.

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Роботизированная рука отвечает за дозировку ингредиентов, открытие крышек кастрюли и перемешивание содержимого. Система автоматически контролирует температуру и процесс приготовления до трёх блюд одновременно. Камера с искусственным интеллектом отслеживает ход процесса и сообщает владельцу дома, когда блюда будут готовы. Система Chefee может быть установлена на столешнице или интегрирована в неё. Дозатор ингредиентов может заменить навесные шкафы. Также доступен отдельно стоящий вариант.

Цена системы Chefee начинается от $10 000. Система находится на стадии бета-разработки, поэтому характеристики могут измениться.

Chefee Robotics предлагает инновационную роботизированную систему для кухни, которая обещает упростить приготовление еды и сделать его более эффективным. Несмотря на высокую стоимость, система Chefee может стать интересным и полезным инструментом для людей, которые ценят удобство и современные технологии.