Компания Chefee Robotics представила свою революционную роботизированную систему для кухни, которая автоматизирует процесс приготовления еды, от заказа ингредиентов до финальной подачи. Эта система обещает перевернуть представление о домашней кулинарии и сделать её простой, удобной и эффективной.
Система Chefee включает в себя роботизированную руку, дозатор ингредиентов, электрическую варочную панель и камеру с искусственным интеллектом. Пользователи могут выбрать ингредиенты из более чем пятидесяти свежих и охлаждённых продуктов через мобильное приложение. Система отслеживает запас ингредиентов и автоматически заказывает пополнение через сервисы доставки продуктов. Выбор блюда из более чем пяти тысяч рецептов в приложении или устная команда через динамики умного дома запускают приготовление еды. Система позволяет указать количество специй, диетические ограничения, выбрать кухню и ограничить время приготовления.
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Роботизированная рука отвечает за дозировку ингредиентов, открытие крышек кастрюли и перемешивание содержимого. Система автоматически контролирует температуру и процесс приготовления до трёх блюд одновременно. Камера с искусственным интеллектом отслеживает ход процесса и сообщает владельцу дома, когда блюда будут готовы. Система Chefee может быть установлена на столешнице или интегрирована в неё. Дозатор ингредиентов может заменить навесные шкафы. Также доступен отдельно стоящий вариант.
Цена системы Chefee начинается от $10 000. Система находится на стадии бета-разработки, поэтому характеристики могут измениться.
Chefee Robotics предлагает инновационную роботизированную систему для кухни, которая обещает упростить приготовление еды и сделать его более эффективным. Несмотря на высокую стоимость, система Chefee может стать интересным и полезным инструментом для людей, которые ценят удобство и современные технологии.