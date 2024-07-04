Nocs Design Monolith x Aluminum предлагает потрясающее качество звука и время автономной работы более 15 часов.

Nocs Design представила новую портативную колонку Monolith x Aluminum, которая уже доступна для предварительного заказа во всем мире. Эта модель отличается мощным звуком, стильным дизайном и длительным временем работы от аккумулятора.

Monolith x Aluminum оснащена пятью драйверами (два полнодиапазонных 2-дюймовых, два 4-дюймовых ультракомпактных вуфера и 0,8-дюймовый твитер) и пятью усилителями класса D мощностью 45 Вт. Это обеспечивает захватывающий звук с широким диапазоном частот (от 39 Гц до 23 кГц) и глубокими басами. Компания Nocs Design использовала технологию Studio Sound для настройки звучания колонки, что гарантирует отличное качество звука для всех жанров музыки.

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Monolith x Aluminum имеет минималистичный дизайн с акцентом на простоту и элегантность. Колонка предлагает возможность подключить до восьми устройств одновременно, что делает её идеальной для мультирумной аудиосистемы. Благодаря Bluetooth 5.0 и двухдиапазонному Wi-Fi 2,4/5 Гц есть возможность беспроводным способом транслировать музыку со смартфона или планшета через Spotify Connect или Tidal Connect. Дистанционное управление доступно через приложение Nocs Design Music.

Новинка оснащена литий-ионным аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, который обеспечивает более 15 часов воспроизведения музыки от одной зарядки. Зарядка происходит через порт USB-C.

Nocs Design Monolith x Aluminum уже доступна для предварительного заказа по цене 1 000 долларов США (примерно 88 000 рублей). Доставка заказов ожидается в ноябре.