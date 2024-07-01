Новый монитор от Gigabyte удивляет своей частотой обновления изображения и демократичной ценой.

Компания Gigabyte представила обновлённую версию своего популярного 34-дюймового изогнутого игрового монитора G34WQC - G34WQCP. Новый монитор получил ряд улучшений, включая более высокую частоту обновления, что делает его ещё более привлекательным для геймеров любого уровня.

G34WQCP оснащён 34-дюймовой VA-панелью с кривизной 1500R, что обеспечивает захватывающий и иммерсивный игровой опыт. Ключевое отличие G34WQCP от G34WQC - это его частота обновления, которая составляет 180 Гц. Это на 36 Гц больше, чем у предшественника, что делает изображение плавным и отзывчивым. G34WQCP имеет разрешение 3440 x 1440 пикселей, что обеспечивает чёткую и детализированную картинку.

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Также монитор поддерживает технологии AMD FreeSync Premium и VESA DisplayHDR 400, что минимизирует разрывы и заикания в игре и обеспечивает более яркую и контрастную картинку. Новинка имеет широкие углы обзора 178(H)/178(V), что позволяет наслаждаться отличным качеством изображения независимо от положения глаз относительно монитора.

G34WQCP оснащен двумя 2-ваттными динамиками, регулируемой по высоте и наклону подставкой и креплениями VESA 100 x 100 мм для использования подставок от других производителей. Он также имеет широкий набор портов, включая два разъема DisplayPort 1.4, два разъема HDMI 2.0 и 3,5-мм разъем для наушников.

Монитор, вероятно, будет доступен по цене около 399,99 долларов США (примерно 34 000 рублей). Точная дата выхода пока не известна.