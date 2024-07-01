Новая функция позволит пользователям делиться данными о своём здоровье с другими людьми.

Samsung готовится к обновлению своего популярного приложения Samsung Health, внося в него новую функцию, направленную на мониторинг здоровья не только отдельного пользователя, но и всей семьи. Это может стать значительным шагом в развитии приложения и открывает новые возможности для слежения за здоровьем близких.

Согласно отчёту Android Authority, Samsung разрабатывает функцию, которая позволит пользователям делиться данными о своём здоровье с другими людьми, например, с родителями или опекунами, которым необходимо присматривать за детьми или пожилыми родственниками. Это может быть особенно полезно для семей, где есть дети или пожилые люди, требующие особого внимания.

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Samsung понимает важность конфиденциальности и безопасности личных данных и реализует строгий контроль над обменом информацией о здоровье. Пользователи будут иметь возможность выбирать, какими данными они хотят делиться, а также полностью отключить обмен в любое время. Samsung гарантирует, что доступ к данным будет иметь только авторизованный круг лиц.

Эта функция доступна только для новых моделей умных часов Galaxy Watch, но в будущем может быть распространена на более ранние версии устройств. Для обмена данными о здоровье детей необходимо получить явное согласие от родителя или опекуна. В случае неактивности в течение 90 дней обмен данными автоматически прекращается, а общая информация удаляется.

Эта новая функция может превратить Samsung Health в более комплексную платформу для слежения за здоровьем всей семьи. С помощью обмена данными семьи могут получать оповещения о здоровье близких, что поможет своевременно предотвратить возможные проблемы. Эта функция может стать основой для разработки новых инновационных решений в сфере контроля за здоровьем.