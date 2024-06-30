Realme Watch S2 обещают стать достойным приемником популярных Watch S.

Поклонники Realme с нетерпением ждут выхода преемника популярной модели умных часов Realme Watch S, и новая утечка информации может подтвердить скорый выход модели. Список на сайте сертификации FCC указывает на то, что новые умные часы Realme Watch S2 уже готовятся к выпуску.

В списке FCC указан номер модели RMW2401, что подтверждает существование Realme Watch S2.Из документов FCC также известно, что часы будут оснащены аккумулятором ёмкостью 380 мАч и поддерживать проводную зарядку мощностью 5 Вт.

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Хотя подробности о Realme Watch S2 пока ограничены, можно предположить, что они унаследуют ряд функций от своей предыдущей модели, Realme Watch S. Скорее всего, Realme Watch S2 будут иметь круглый 1,3-дюймовый сенсорный ЖК-дисплей с разрешением 360 × 360 пикселей.

Также можно ожидать съёмный ремешок и поддержку Bluetooth 5.0. Вполне вероятно, что новые часы будут совместимы с устройствами Android и iOS.

Набор функций может включать многочисленные спортивные режимы, загружаемые циферблаты, уведомления о звонках/сообщениях, поиск телефона, удалённую камеру, управление музыкой и другие функции.

Ожидается, что в Realme Watch S2 будут включены датчик частоты сердечных сокращений, монитор насыщения крови кислородом, 3-осевой акселерометр и роторный вибромотор.

Сертификация FCC предвещает скорый выход Realme Watch S2, и поклонники Realme с нетерпением ждут подробностей об их характеристиках и цене. Новые умные часы могут стать достойным преемником Realme Watch S, предлагая ещё более совершенные функции и стильный дизайн.