Xiaomi Watch S4 получили множество функций отслеживания здоровья и более 160 спортивных режимов.

Xiaomi готовится к запуску Xiaomi Watch S4, новейшего дополнения к своей линейке смарт-часов, которое обещает впечатляющий набор функций и возможностей по конкурентоспособной цене. Ожидается, что Watch S4 станут достойным преемником популярных Watch S3.

Xiaomi Watch S4 будут оснащены ярким 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466×466, обеспечивающим чёткое и красочное изображение. Xiaomi планирует выпустить несколько вариантов Watch S4, отличающихся размером экрана, временем автономной работы и уровнем водонепроницаемости, что позволит пользователям выбрать модель, наиболее соответствующую их потребностям и бюджету. С весом всего 32 грамма, Watch S4 обещают быть комфортными для повседневного ношения. Пользователи смогут настраивать внешний вид своих часов благодаря более чем 100 доступным циферблатам.

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Watch S4 предложат расширенные возможности подключения, включая Bluetooth-звонки и поддержку Google Assistant, что позволит пользователям оставаться на связи и управлять своим смартфоном прямо с запястья. Часы будут совместимы как с устройствами Android, так и с iOS, обеспечивая широкую совместимость.

Watch S4 будут оснащены расширенными функциями отслеживания здоровья и фитнеса, включая поддержку более 160 спортивных режимов, среди которых даже есть профессиональный режим катания на лыжах. Помимо отслеживания физической активности, часы смогут мониторить сердечный ритм, отслеживать сон, уровень стресса и даже определять уровень кислорода в крови.

Xiaomi Watch S4 будут иметь водонепроницаемость 5ATM, что позволит использовать их во время плавания и других водных видов спорта. Ожидается, что часы смогут проработать до 65 часов без подзарядки в режиме обычного использования. В основе Watch S4 будет лежать энергоэффективный 12-нм чип GPS.

Ожидается, что Xiaomi Watch S4 будут работать под управлением новейшей операционной системы Xiaomi HyperOS 2.0, которая обеспечит более плавный, интуитивно понятный и удобный пользовательский интерфейс. Цена Xiaomi Watch S4, согласно прогнозам, составит от 150 до 200 долларов, что сделает их конкурентоспособным предложением в своём сегменте.

Xiaomi Watch S4, как ожидается, будут представлены вместе с новой линейкой смартфонов Xiaomi 15 в октябре 2024 года, а их выпуск на рынок запланирован на декабрь 2024 года.

Xiaomi Watch S4 имеют все шансы стать одними из самых привлекательных смарт-часов на рынке благодаря своему стильному дизайну, богатому набору функций, длительному времени автономной работы и доступной цене.