Philips TAS2218 и TAS2228 сочетают в себе классический дизайн и современные функции.

Philips представила новые Bluetooth-колонки TAS2218 и TAS2228, которые сочетают в себе классический дизайн и современные функции, что делает их идеальным выбором для любого меломана.

Обе модели выполнены в очаровательном ретро-стиле с корпусом из дерева, что придаёт им винтажный оттенок и делает их идеальным дополнением к любому интерьеру. Несмотря на свой классический внешний вид, колонки оснащены современными технологиями подключения, такими как Bluetooth 5.0 для беспроводной передачи звука, USB-воспроизведением, FM-радио и входом для микрофона.

реклама

Philips TAS2218 имеет 2.0-канальную настройку с выходной мощностью 10 Вт, обеспечивая насыщенное звучание через два динамика мощностью 5 Вт. TAS2228 предлагает более мощную выходную мощность 20 Вт с двумя динамиками мощностью 10 Вт.

Обе модели поддерживают технологию True Wireless Stereo (TWS), что позволяет соединить две одинаковые колонки для синхронизированного стереозвука. Благодаря встроенному аккумулятору обеспечивается автономная работа до 6 часов при мощности звука 70%.

Bluetooth-колонки Philips TAS2218 и TAS2228 доступны в Индии по цене 4490 и 5490 рупий соответственно (примерно 4 500 и 5 600 рублей). Их можно приобрести в онлайн-магазинах и в ведущих розничных сетях по всей стране.