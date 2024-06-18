Lem 4 - это умные часы, которые предлагают большой набор функций для мониторинга здоровья и фитнеса по доступной цене.

Lemfofit представила на мировом рынке умные часы Lem 4, которые отличаются широким набором функций для мониторинга здоровья и фитнеса. Lem 4 оснащены сертифицированным медицинским устройством ЭКГ, а также предлагают неинвазивный мониторинг уровня сахара в крови, измерение артериального давления, отслеживание температуры тела и мониторинг сна.

Lem 4 оснащены 1,97-дюймовым AMOLED-экраном с высоким соотношением экрана к корпусу (93%) и плотностью пикселей 341 ppi. Дизайн из изогнутого стекла придаёт часам стильный внешний вид, делая их более элегантными по сравнению с Lem 3. Несмотря на крупный дисплей, Lem 4 сохраняет компактные размеры, благодаря конструкции без выступов.

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Умные часы предлагают широкий набор функций отслеживания здоровья, включая монитор ЭКГ с точностью 95%, неинвазивный мониторинг уровня глюкозы в крови (точность от 82 до 90%), измерение температуры тела, частоты сердечных сокращений, артериального давления, уровня кислорода в крови, отслеживание сна, монитор стресса и расчёт ИМТ. Сертификация CFDA для мониторинга ЭКГ и ВСР делает Lem 4 достойным выбором для тех, кто хочет следить за сердечно-сосудистой системой.

Lem 4 поддерживают более 50 спортивных режимов. Часы имеют степень водонепроницаемости IP68, что позволяет использовать их для плавания и дайвинга.

Lem 4 поддерживают вызовы по Bluetooth, голосового помощника и другие удобные функции. Часы совместимы с устройствами Android и iOS. Корпус из металлического сплава и ремешок из ТПУ делают их комфортными в ношении.

Lem 4 оснащены батареей ёмкостью 350 мАч, которая позволяет использовать часы до 10 дней без подзарядки. Часы доступны по цене 49,99 долларов США (примерно 4750 рублей).