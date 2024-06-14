Minisforum UM880 Pro получил мощный процессор и эффективную систему охлаждения в компактном корпусе.

Minisforum представила на китайском рынке новый мини-ПК UM880 Pro, который обещает пользователям высокую производительность в компактном формате.

UM880 Pro оснащён процессором AMD Ryzen 7 8845HS, построенным по 4-нм техпроцессу с архитектурой Zen 4. Он имеет 8-ядерную 16-поточную конфигурацию с базовой частотой 3,8 ГГц и максимальной частотой в режиме Boost 5,1 ГГц. Мини-ПК поддерживает до 64 ГБ двухканальной памяти DDR5 5600 и два твердотельных накопителя M.2 PCIe 4.0 x4, что обеспечивает высокую скорость работы и достаточное пространство для хранения данных.

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Minisforum заявляет о значительном улучшении производительности по сравнению с предыдущим поколением. Процессор AMD Ryzen 7 8845HS обеспечивает прирост производительности на 20% по сравнению с R7 6800H, а встроенная графика AMD Radeon 780M на основе архитектуры RDNA 3 обеспечивает прирост производительности на 20% по сравнению с Radeon 680M. Компания оснастила UM880 Pro архитектурой охлаждения Cold Wave 2.2, которая обеспечивает стабильную работу даже при высоких нагрузках, сохраняя при этом низкий уровень шума.

UM880 Pro предлагает широкий выбор портов, включая USB 2A1C, HDMI 2.1, DP 1.4, USB4, Oculink, Ethernet 2,5G и другие.

Мини-ПК имеет размеры 130 x 127 x 66,6 мм и поддерживает настенное крепление VESA.

UM880 Pro поддерживает Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2 для беспроводного подключения.