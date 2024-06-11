Предприниматель выразил свой скептицизм по поводу интеграции ChatGPT в Siri утверждая, что Apple потеряет контроль над данными пользователей.

OpenAI получила новую волну негатива от Илона Маска после объявления Apple о будущем сотрудничестве с OpenAI на WWDC24. Компания Apple сообщила о планах интегрировать технологию OpenAI ChatGPT с Siri, что вызвало резкую реакцию Маска и углубило противостояние между ними.

Предприниматель выразил свой скептицизм по поводу интеграции ChatGPT в Siri в серии постов в своей социальной сети X, обвиняя Apple в "продаже" пользовательских данных OpenAI. Он утверждает, что Apple не в состоянии разработать собственный искусственный интеллект и пытается замаскировать отсутствие инноваций под обещаниями о конфиденциальности данных. По мнению Маска, как только данные попадают в OpenAI, Apple теряет над ними контроль.

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Критика Маска не ограничилась словесными атаками. Он заявил, что в случае интеграции OpenAI на уровне операционной системы Apple, устройства под брендом Apple будут запрещены на территории его компаний. Маск аргументирует это серьёзными рисками для безопасности и потребует от посетителей сдавать свои устройства Apple на входе и хранить их в клетках Фарадея - специальных металлических ящиках, блокирующих электромагнитные сигналы смартфона.

Публичный конфликт между Маском и Apple подчёркивает продолжающуюся напряжённость в сфере разработки искусственного интеллекта. С появлением Apple в этой отрасли борьба за лидерство в разработке и контроль над искусственным интеллектом становится ещё более сложной и напряжённой. Вопрос безопасности данных пользователей также становится ключевым фактором в этой борьбе.