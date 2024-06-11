Dangbei DBOX02 отличается низкой задержкой, поддержкой Google TV и яркостью по цене 135 000 рублей.

Dangbei представила новый 4K-проектор DBOX02, также известный под названием Mars Pro 2, который отличается высокой яркостью, низкой задержкой и поддержкой Google TV. Проектор предлагает широкие возможности проецирования для домашнего кинотеатра и игр, обеспечивая яркое и плавное отображение контента.

DBOX02 имеет собственное разрешение 1920 x 1080 пикселей и поддерживает воспроизведение 4K-контента с помощью сдвига пикселей. Он обладает яркостью до 3100 ANSI-люмен, что позволяет использовать его в помещениях с неярким освещением. Проектор имеет максимальную частоту обновления изображения 240 Гц для Full HD-контента и 60 Гц для 4K-контента, что обеспечивает плавное отображение картинки в динамичных сценах. DBOX02 имеет достойный срок службы лампы до 30 000 часов в экономичном режиме работы.

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Проектор может проецировать изображения размером от 60 до 200 дюймов, при рекомендуемом размере от 80 до 120 дюймов. Также DBOX02 отличается низкой входной задержкой, что делает его отличным выбором для геймеров. Проектор работает на Google TV, что позволяет пользователям транслировать контент с таких потоковых платформ, как Netflix и Prime Video. Netflix предварительно установлен на устройстве, и доступно лицензирование для приложения.

DBOX02 имеет варианты подключения Wi-Fi, HDMI и два порта USB 2.0. Однако в модели отсутствует порт Ethernet.

DBOX02 стоит $1499 (примерно 135 000 рублей) и доступен для покупки на сайте компании Dangbei. Ожидается, что в будущем он будет доступен и на других розничных платформах.



