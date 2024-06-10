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Zerox852
Sony представила профессиональный монитор BVM-HX3110 TRIMASTER HX 4K с яркостью 4000 нит
Sony BVM-HX3110 TRIMASTER HX 4K предназначен для кинематографистов и студий постпродакшна, требующих высокой яркости и точности цветопередачи.

Sony представила новый профессиональный монитор BVM-HX3110 TRIMASTER HX 4K, предназначенный для кинематографистов и студий постпродакшна. Эта модель предназначена для замены популярного 4K OLED-монитора BVM-X300 и отличается от него увеличенной яркостью до 4000 нит, что делает его одним из немногих мониторов в мире, способных отображать HDR-контент с таким уровнем яркости без выгорания.

Кинематографистам необходим монитор для оценки качества 4K-контента при редактировании и мастеринге для разных платформ: от Netflix до кинотеатров и дисков Blu-ray 4K UHD. С ростом популярности Dolby Vision с расширенным динамическим диапазоном в кинотеатрах требования к мониторам увеличились. Помимо широкой цветовой гаммы, необходима минимальная яркость 1000 нит, а для полного соответствия реакции человеческого глаза на реальные сцены нужно не менее 10 000 нит.

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OLED-дисплеи, такие как BVM-X300, не могут непрерывно отображать изображения с высокой яркостью без выгорания. При длительной экспозиции одного изображения на экране появляются "призрачные" следы, что ограничивает возможности OLED-мониторов в мастеринге HDR-контента.

Sony решила эту проблему с помощью новых технологий, используемых в флагманских HDR HD-телевизорах Sony Bravia 9. BVM-HX3110 использует две ЖК-панели: одну монохромную и одну цветную, а также полномасштабную подсветку, которая освещает только определённые области, нуждающиеся в освещении. Это позволяет достичь высокой яркости без выгорания и обеспечивает отличную контрастность.

Поддерживаемые цветовые гаммы включают BT.2020, BT.709, EBU, SMPTE-C, DCI-P3 и S-Gamut3, обеспечивая широкий спектр цветов для точного воспроизведения. Частота кадров на уровне 120 Гц обеспечивает плавное отображение движущихся изображений. 

Экран данного монитора имеет диагональ 30,5 дюйма и разрешение 4096 x 2160 пикселей, обеспечивая высокую чёткость изображения. BVM-HX3110 доступен по цене 24 999 долларов США (примерно 2 220 000 рублей).

#sony #монитор #монитор для работы #bvm-hx3110 trimaster hx 4k
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