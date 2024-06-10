Батарея емкостью 8000 мАч обеспечивает до 180 минут работы проектора.

Blitzwolf представляет новый портативный проектор BW-VT3, который отличается компактным размером, встроенным аккумулятором и поддержкой 3D-контента. Проектор предлагает широкий набор функций для домашнего кинотеатра или просмотра контента на открытом воздухе.

BW-VT3 оснащён встроенным аккумулятором ёмкостью 8000 мАч, который обеспечивает до 180 минут работы в энергосберегающем режиме или 140 минут в стандартном режиме. Проектор также имеет два встроенных динамика мощностью 5 Вт для качественного звука. Проектор имеет собственное разрешение 1080p и поддерживает контент 4K и 3D. Для просмотра 3D-контента необходимы 3D-очки с затвором DLP-LINK.

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BW-VT3 оснащён активной TOF-лазерной фокусировкой и инструментами автоматической коррекции трапецеидальных искажений для оптимального качества изображения. Проектор имеет яркость до 250 ANSI-люмен и использует 0,23-дюймовый чип DMD со светодиодным источником света RGB. BW-VT3 использует Android 9.0 с Google TV, что позволяет пользователям транслировать контент из приложений Amazon Prime, YouTube и других сервисов.

Проектор поддерживает беспроводное подключение через двухдиапазонный Wi-Fi или Bluetooth 5.0. Он также имеет порты HDMI 2.0 и USB-A для подключения внешних устройств.

В настоящее время Blitzwolf BW-VT3 доступен по цене $499,99 (примерно 45 000 рублей).