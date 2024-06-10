Благодаря своей форме наушники надежно и удобно фиксируются на ушной раковине.

Lenovo представила новые TWS-наушники EA350 для китайского рынка, которые станут отличным выбором для тех, кто ищет доступный вариант с хорошим звуком и комфортной посадкой. Наушники доступны на JD.com за 129 юаней (примерно 1 700 рублей).

EA350 оснащены 13-миллиметровыми динамическими излучателями, которые обеспечивают чистый и мощный звук. В наушниках используется "технология цифрового улучшения", которая обеспечивает точность звучания, улучшает низкочастотный отклик и делает вокальные части чёткими.

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EA350 имеют открытую конструкцию без силикона, что делает их более комфортными для длительного ношения, особенно для тех, кому не нравится ощущение закупорки ушных каналов. Открытая конструкция также позволяет слышать окружающие звуки, что повышает ситуационную осведомлённость во время прогулок или тренировок.

Благодаря своей конструкции наушники обеспечивают надёжную и удобную посадку в ушных каналах. Наушники изготовлены из материалов, не вызывающих раздражения кожи, что делает их комфортными для всех пользователей.

EA350 оснащены Bluetooth 5.4, который обеспечивает стабильное соединение с малой задержкой (всего 0,06 секунды) для музыки и звонков. Заявленное время автономной работы составляет до 6,5 часов без подзарядки, а зарядный футляр продлевает это время до 24 часов.

EA350 имеют отдельные сенсорные кнопки на каждом наушнике, что позволяет управлять воспроизведением музыки, отвечать на звонки и завершать вызовы, а также активировать голосового помощника.

Наушники совместимы с любыми устройствами, поддерживающими Bluetooth, включая смартфоны, планшеты и ноутбуки под управлением Android, iOS, HarmonyOS, Windows и, предположительно, даже macOS.



