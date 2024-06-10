HKC обрадовала своих фанатов выпустив новый игровой монитор G25H4 с высокой частотой обновления и демократичной ценой.

Этот 24,5-дюймовый монитор оснащён панелью с разрешением 2560 x 1440 (WQHD) и максимальной частотой обновления изображения 240 Гц, что обеспечивает плавное изображение и быстрое время отклика которые необходимы для соревновательных игр.

G25H4 оснащён панелью Fast IPS, которая обеспечивает пиковую яркость 400 нит, время отклика 1 мс и коэффициент статической контрастности 1000:1. Монитор также предлагает отличную цветопередачу с охватом 85% цветовой гаммы DCI-P3 и 128% охват цветовой гаммы sRGB.

реклама

G25H4 имеет эргономичную подставку, которая позволяет регулировать наклон, высоту, горизонтальное и вертикальное положение экрана. Это обеспечивает комфортный просмотр во время длительных игровых сессий. Монитор также совместим с креплениями VESA (75 x 75 мм) для удобства размещения на рабочем столе.

Для удобства новинка предлагает широкие возможности подключения, включая два порта HDMI 2.0, один порт DisplayPort 1.4. и разъем для наушников 3,5 мм.

G25H4 в настоящее время доступен для покупки на JD.com в Китае за 1699 юаней (приблизительно 23 000 рублей).



