Doogee T30SE получил добротные процессор и экран, которые позволяют с комфортом просматривать видео или заниматься серфингом в интернете.

Doogee представила новый бюджетный планшет T30SE, работающий на Android 14 и имеющий сертификацию Widevine L1. Этот планшет предназначен для широкого круга пользователей, которые ищут доступное устройство с большим экраном и современными функциями.

Doogee T30SE оснащён процессором Unisoc T606, который представляет собой довольно немолодой чипсет, но все же способен обеспечить достаточную производительность для основных задач, таких как просмотр веб-страниц, чтение электронных книг и проигрывание видео. Планшет получил 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ встроенной памяти eMMC 5.1, что вполне достаточно для хранения всех основных приложений и файлов.

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T30SE имеет 11-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей. Новинка поддерживает использование стилуса и имеет сертификацию Widevine L1, что позволяет воспроизводить DRM-защищенный контент с популярных электронных платформ, таких как Amazon Prime Video и Netflix, в максимально возможном разрешении.

Устройство работает под управлением операционной системы Android 14, что обеспечивает удобный интерфейс и доступ к широкому выбору приложений. T30SE также поддерживает LTE и имеет два слота nanoSIM, вследствие чего предоставляется возможность использования планшета в качестве мобильного устройства. Помимо того, в планшете есть слот для карт microSD, который позволяет расширить встроенную память.

T30SE имеет небольшой вес 500 г и компактные размеры 257.0 x 168.7 x 7.6 мм. Он оснащён аудиоразъемом и навигационным приёмником с поддержкой спутниковых систем BeiDou, GLONASS, Galileo и GPS.

Приобрести Doogee T30SE можно в сером или чёрном цвете по цене 189 долларов США (примерно 17 000 рублей).